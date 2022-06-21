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Дагестанские чиновники показали на видео огромное стадо овец с буквами Z на боку

В Дагестане перегон огромного стада овец с буквами Z на боку сняли на видео

В Дагестане местные чиновники показали на видео перегон огромного стада овец, на боку которых были нарисованы буквы Z. Ролик опубликован в Telegram-канале Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

На появившихся в сети кадрах десятки овец идут по городской улице, блокируя движение автомобилей. В ролике на фоне играет песня Олега Газманова «Вперед, Россия!».

«В Дагестане подходит к концу перегон скота на летние пастбища», — говорится в тексте сообщения пресс-службы министерства.

Ранее в одной из школ Твери организовали стенды, на которых вместе патриотическими плакатами разместили мем об Украине с вольным расширением цитаты из произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба» и цитаты телеведущего Владимира Соловьева.

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