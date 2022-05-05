В российской школе создали патриотический уголок с мемами об Украине

В школе в Твери организовали стенды с мемами об Украине и лозунгами о спецоперации

В Твери в одной из местных школ организовали стенды, на которых наряду с плакатами с патриотическими лозунгами разместили мемы об Украине и цитаты телеведущего Владимира Соловьева. Их фотографии опубликовал Telegram-канал «Закрой за мной Тверь».

На кадрах видно, что «патриотический уголок» состоит из трех тематических стендов: «Слава русскому солдату», «Русские войны заканчивают» и «Сила в правде». На них повесили портреты и биографии российских солдат, патриотические лозунги и цитаты о спецоперации России на Украине.

Среди плакатов также разместили мем с вольным расширением из произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба»:

«17 век — ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

18 век — ну что сынку, помогли тебе твои шведы?

19 век — ну что сынку, помогли тебе твои австрийцы?

20 век — ну что сынку, помогли тебе твои немцы?

21 век — ну что, сынку, помогли тебе твои америкосы?» (более распространен вариант со словом «пиндосы», — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, на стендах можно различить цитаты Александра III, Отто фон Бисмарка и отрывок из ставшего мемом стихотворения Владимира Саблина «Европе», которое ошибочно приписывают Федору Тютчеву:

«Замри паскудная Европа и не "качай" свои права!

Ты у России — просто жопа, а думаешь, что голова».

В варианте, распечатанном для «патриотического уголка», на фото также изображен Тютчев, а слово «жопа» сокращено до «ж...».

Ранее стало известно, что с нового учебного года в российских школах введут обязательное исполнение гимна и поднятие флага перед уроками. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.