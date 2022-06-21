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Мужчина попытался спасти улетевшего в отстойник попугая и погиб

CBS News: мужчина бросился на помощь к залетевшему в отстойник попугаю и утонул

Фото: Octavio Jones / Reuters

Житель американского города Дейви, штат Флорида, попытался спасти улетевшего в канализационный отстойник попугая и погиб. Об этом сообщает CBS News.

40-летний Димитрий Алексайоу бросился на помощь своему попугаю, который залетел в отстойник, расположенный позади многоквартирного дома, где жил мужчина. Хозяин птицы не рассчитал свои силы и вскоре начал тонуть, заметившие это соседи вызвали спасателей.

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На место прибыли водолазы и попытались спасти американца, но безуспешно. Владелец птицы утонул. В полиции сообщили, что не рассматривают гибель мужчины как подозрительную. Неизвестно, каким образом попугай оказался в отстойнике. Птица выжила.

Друг мужчины Карсон Росс рассказал, что Алексайоу работал линейным монтером-электриком. Перед инцидентом мужчина отработал длинную смену и мог страдать от обезвоживания. Соседи иногда видели, как Алексайоу выгуливал возле отстойника двух своих собак.

Спасатели призвали никогда не пытаться купаться или самостоятельно достать что-либо или кого-либо из отстойника, так как по ним обычно невозможно определить их глубину, к тому же у них часто бывает илистое дно, которое может засосать как трясина.

Ранее сообщалось, что бывший военный моряк из Великобритании попытался спасти из реки в Испании свою тонувшую собаку и погиб. Когда мужчину извлекли из воды, он был без сознания.

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Алиса Дмитриева
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