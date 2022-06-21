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Патрушев приехал в Калиниград

Секретарь Совбеза России Патрушев приехал в Калиниград на совещание по нацбезопасности

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приехал в Калиниград, где проведет совещание по национальной безопасности на северо-западе России. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе аппарата Совбеза, в совещании примут участие полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан, губернаторы регионов, входящих в состав округа, а также представители ряда министерств и ведомств.

Отмечается, что поездка главы Совбеза России в Калининград планировалась еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями. В то же время указывается, что у Патрушева также намечена отдельная беседа с полпредом и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Ранее Антон Алиханов сообщал, что литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня.

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Игорь Дмитров
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