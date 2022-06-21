На российском предприятии трех рабочих придавило бетонными плитами

На предприятии в Омской области в селе Сухое трех рабочих придавило бетонными плитами

В Омской области на производственном предприятии в селе Сухое трех рабочих придавило бетонными плитами. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По его данным, на одного из россиян рухнула часть бетонной плиты, когда на предприятии рабочие разбирали гаражный бокс. В момент, когда к пострадавшему на помощь прибежали другие сотрудники — на них упала остальная часть конструкции.

Пострадавших мужчин госпитализировали в городскую больницу. Медики оценили состояние двух из них как тяжелое.

Ранее в Калужской области двух рабочих насмерть придавило гидравлическим ковшом погрузчика. Инцидент произошел в колхозе имени Гурьянова в селе Тарутино.