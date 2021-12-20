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В российском регионе двух рабочих насмерть придавило ковшом погрузчика

В Калужской области двух рабочих насмерть придавило гидравлическим ковшом погрузчика

Фото: Прокуратура Калужской области

В Калужской области двух рабочих придавило гидравлическим ковшом погрузчика, от полученных травм мужчины скончались на месте, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Все произошло утром в понедельник, 20 декабря, в колхозе имени Гурьянова в селе Тарутино Жуковского района.

Сотрудники прокуратуры уже начали устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее в Тюмени пьяный замначальника следственного отдела СКР на BMW сбил двух дорожных рабочих, они погибли на месте.

Известно, что рабочие чистили на трассе ночью снег. Для проведения работ они выставили дорожные знаки и установили мигающие лампочки.

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Анна Щербакова
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