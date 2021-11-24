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Пьяный российский следователь насмерть сбил двух рабочих

SHOT: пьяный замначальника следственного отдела насмерть сбил на BMW двух рабочих в Тюмени
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В Тюмени пьяный замначальника следственного отдела на BMW сбил двух дорожных рабочих, они погибли на месте. Видео последствий аварии публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что бампер автомобиля смят, окна выбиты, сработали подушки безопасности. Внутри BMW после аварии еще находится водитель.

По данным авторов канала, рабочие чистили на трассе ночью снег. Для проведения работ они выставили дорожные знаки и установили мигающие лампочки.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, ДТП произошло на Объездной трассе около 11 часов вечера во вторник, 23 ноября.

Ранее в Татарстане нетрезвый сотрудник полиции сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе. Мальчик получил ушибы и ссадины, после оказания медпомощи его отпустили домой.

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