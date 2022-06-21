Блогерша пожаловалась на издевки в адрес ее большой груди в откровенном ролике

Блогерша oliviasworld95_ призналась, что 15 лет носила закрытую одежду из-за большой груди

Плюс-сайз-блогерша по имени Оливия (фамилия неизвестна) пожаловалась на комплексы, которые развились у нее из-за постоянных издевок в адрес ее большой груди. Ответ хейтерам она записала на видео и опубликовала его в TikTok.

Юзерша с никнеймом oliviasworld95_ рассказала, что зачастую нарывается на критику, надевая неподобающие, по мнению окружающих, наряды. В размещенном ролике девушка предстала в топе василькового цвета, предварительно расстегнув пуговицы и частично оголив грудь большого размера. «Твой наряд неприличный, тебе нужно прикрыть грудь», — спародировала она типичные замечания в свой адрес.

Автор публикации призналась, что на протяжении 15 лет стеснялась своего тела и носила закрытую одежду. Теперь же ей удалось побороть комплексы и начать гордиться своими формами.

Упомянутое видео стало вирусным и набрало более 797 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись поддерживать блогершу в комментариях. «Ты великолепна!», «Игнорируй негатив! Ты лучшая», «Послушай, ты невероятная! Просто прекрасна», — писали юзеры.

В мае популярная плюс-сайз-блогерша описала проблемы, с которыми она сталкивается как обладательница пышных форм. Девушка отметила, что негатив, как правило, исходит от замужних женщин. По их мнению, своим внешним видом она привлекает внимание их супругов и намеренно соблазняет их.