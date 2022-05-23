Блогерша пожаловалась на издевки замужних женщин в адрес ее большой груди

The Sun: блогерша poutygirll подверглась критике в сети за слишком большой размер груди

Популярная блогерша подверглась критике в сети из-за слишком большого размера груди. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

Юзерша с никнеймом poutygirlll опубликовала видео, в котором описала проблемы, с которыми она сталкивается, будучи обладательницей пышных форм. В частности, девушка пожаловалась на негатив, который, как правило, исходит от замужних женщин. По словам тиктокерши, они уверены, что своим внешним видом и откровенными нарядами она соблазняет их супругов. «Ты думаешь, что можешь одеваться таким образом и расхаживать перед моим мужем?» — процитировала юзерша наиболее часто встречающиеся комментарии.

Кроме того, она рассказала, что есть и другая категория хейтеров, а именно — молодые матери. Эти женщины с издевкой осведомляются, не найдется ли у нее лишнего грудного молока.

Размещенное видео стало вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. Пользователи сети продолжили шутить над героиней материала в комментариях. «У тебя, должно быть, очень болит спина из-за такой груди», «Ты, кажется, забыла о старушках, которые говорят, что их грудь когда-то выглядела так же», «Моя спина ноет, когда я гляжу на твои фото», — писали юзеры.

Ранее в мае жительница Калифорнии Нина Осегеда рассказала, что дважды получила выговор на работе за свои пышные формы, хотя не нарушала корпоративный дресс-код. Женщина продемонстрировала свой повседневный деловой образ, запечатлев себя на камеру в синем платье длиной до колен и туфлях на невысоком каблуке. Юзерша пожаловалась, что регулярно получает неприятные комментарии от коллег и начальства по поводу своего внешнего вида.