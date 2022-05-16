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Женщина дважды получила выговор на работе за свои пышные формы

Американка Нина Осегеда получила выговор на работе за пышные формы

Кадр: @ninaosegueda

Жительница Калифорнии Нина Осегеда дважды получила выговор на работе за свои пышные формы, при этом не нарушив корпоративный дресс-кода. На ее ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Scottish Sun.

Блогерша с никнеймом ninaosegueda разместила видео, в котором продемонстрировала свой повседневный деловой образ. Женщина запечатлела себя на камеру в облегающем темно-синем платье длиной до колен и туфлях на невысоких каблуках.

Автор публикации пожаловалась, что столкнулась с негативными комментариями коллег и начальства из-за своих объемных от природы форм. «Я уже поняла, что совсем не важно, как я одета. Моя фигура автоматически делает любую вещь чересчур откровенной, а ведь это просто мой обычный внешний вид», — добавила американка.

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Подписчиков возмутило поведение коллег американки, о чем они принялись высказываться в комментариях. «Это не твоя вина», «У моей подруги точно такая же проблема. Ей часто приходят жалобы из отдела кадров», «Женственность — это и благословение, и проклятье», «Я специально ношу мешковатую одежду по той же причине», — писали они.

В апреле автора подкастов Эдриенн Эйрхарт пристыдили в собственный день рождения за глубокое декольте. Девушка отмечала праздник в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где попала в конфликтную ситуацию с другой посетительницей. Последняя раскритиковала ее наряд, подчеркивающий грудь большого размера, а затем попросила официантов отодвинуть свой стол подальше от именинницы.

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Полина Гераскина
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