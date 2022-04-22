Глубокое декольте испортило день рождения женщине

Daily Mail: автора подкастов Эйрхарт пристыдили за глубокое декольте в день ее рождения

Автор подкастов Эдриенн Эйрхарт из США рассказала, как ее пристыдили в собственный день рождения за глубокое декольте. Соответствующим постом в Twitter заинтересовалась редакция Daily Mail.

Известно, что Эйрхарт отмечала свой праздник в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, однако торжество оказалось испорчено из-за поведения посторонней женщины. Так, для вечеринки 38-летняя героиня материала выбрала платье с откровенным вырезом, который частично обнажал ее грудь. Она сообщила, что сидевшая неподалеку другая посетительница заведения раскритиковала ее наряд и пышные формы, а затем попросила официантов отодвинуть свой стол подальше от именинницы.

Пост автора подкастов набрал более 33 тысяч лайков. При этом другие пользователи поделились подобными историями в комментариях. «Когда мне было 15 лет, я проходила стажировку в одной компании. Руководительница написала в характеристике, что я одеваюсь неподобающим образом», «Помню, как я пыталась убедить свою подругу с большой грудью перестать носить футболку поверх купальника в 40-градусную жару», — высказались юзеры.

Ранее в апреле студентка подверглась нападкам родственников из-за неподобающего наряда на свадьбе. В пригласительных был указан специальный дресс-код, однако девушка призналась, что не захотела быть «как все». По этой причине она надела брюки и блузку вместо коктейльного платья. Поступок гостьи возмутил семью жениха, и ее попросили переодеться.