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«Почта России» решила заняться экспресс-доставкой

«Почта России» запустила экспресс-доставку от 60 минут из розничных и онлайн-магазинов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Оператор российской государственной почтовой сети «Почта России» запустил экспресс-доставку товаров из розничных и онлайн-магазинов в Москве. Об этом решении «Ленте.ру» сообщила пресс-служба организации.

Доставщики будут забирать заказ в магазине и отвозить его клиенту день в день или в другие сроки — в зависимости от географических зон, уточнили в компании. Торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» уже подтвердила подключение к сервису доставки. В июле «Почта России» планирует расширяться и запустить работу в Санкт-Петербурге, а до конца года — еще в нескольких крупных городах страны.

Первым о планах «Почты России» заняться развитием сервиса доставки сообщил «Коммерсантъ». Издание отмечает, что предполагаемое время доставки составит от 60 минут. Эксперты рынка указывают, что оператор действительно может расширить присутствие во многих регионах России благодаря развитой инфраструктуре. Однако у компании могут возникнуть трудности со скоростью выполнения заказов из-за недостаточного опыта в этой сфере.

Ранее «Почта России» заявила, что готова начать возить товары западных брендов напрямую с расположенных в Азии заводов — от тех компаний, которые допускают такую возможность. По словам заместителя генерального директора по коммерческой деятельности Георгия Аликошвили, группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) уже разрешила фабрикам поставки в Россию.

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Платон Щукин
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