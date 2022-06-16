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«Почта России» задумала возить западные товары из Азии

В «Почте России» заявили о готовности возить товары западных брендов с заводов в Азии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Почта России» готова начать возить товары западных брендов напрямую с расположенных в Азии заводов — от тех компаний, которые допускают такую возможность. Об этом заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Георгий Аликошвили. Его выступление на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) цитирует ТАСС.

В пример он привел группу Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие), которая, по его словам, разрешила фабрикам поставки в Россию.

«Группа Inditex разрешила своим производителям напрямую поставлять в Россию. Что это означает? Завод, который отшивает коллекции Zara, например, в Бангладеш, может везти в Россию, минуя хабы в Испании», — сказал он, добавив, что «Почта России» готова обеспечить логистику перевозок.

Необходимость ввоза товаров альтернативными путями возникла на фоне ухода из России ряда международных компаний, последовавшего за началом специальной военной операции Москвы на Украине. Так, Inditex закрыл свои магазины и опровергает слухи о возможности их открытия.

Ударная волна


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Платон Щукин
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