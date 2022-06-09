Zara опровергла возможность открытия магазинов в Москве

Представители холдинга Inditex опровергли возможность открытия магазинов в Москве

Официальные представители испанского ретейлера Inditex, в который входят бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие, опровергли возможность открытия магазинов в Москве. Беседу с сотрудниками компании публикует News.ru.

По словам работников пресс-службы холдинга, ранее Inditex временно приостановил онлайн-продажи и работу магазинов на российском рынке, и на данный момент нет никаких изменений по поводу принятого решения.

О том, что бутики Zara могут возобновить деятельность на территории России через 10 дней, стало известно 9 июня, а впервые о возвращении компании в страну заговорили 8 июня. Тогда сотрудница консалтинговой компании Core.XP Марина Малахатько заявила, что первые магазины заработают уже в июне.

Ранее также появились подробности о закрытии магазинов Zara в России. Испанский холдинг Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) поэтапно отказался от около 50 магазинов различных брендов в России, которыми он управляет. По словам источника, это связано с планом оптимизации, который компания реализует с 2020 года.