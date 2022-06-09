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Стала известна предполагаемая дата открытия магазинов Zara

«Москва 24»: Zara может возобновить работу на территории России через 10 дней

Фото: Shutterstock

Испанский бренд Zara может возобновить работу на территории России через 10 дней. О предполагаемой дате открытия ритейлера стало известно администраторам Telegram-канала «Москва 24».

При этом анонимный источник не сообщил, в каких именно городах вновь начнут работать торговые точки.

Впервые о намерении Zara возобновить работу в России стало известно 8 июня. В беседе с журналистами директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева рассказала о желании компании вернуться на отечественный рынок, однако не назвала точной даты открытия торговых точек. В то же время сотрудница консалтинговой компании Core.XP Марина Малахатько заявила, что первые магазины заработают уже в июне.

Ранее также появились подробности о закрытии магазинов Zara в России. Испанский холдинг Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) поэтапно отказался от около 50 магазинов различных брендов в России, которыми он управляет. По словам источника, это связано с планом оптимизации, который компания реализует с 2020 года.

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Майя Пономаренко
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