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Известная российская журналистка рассказала о попадании на Первый канал

Журналистка Погребижская рассказала, что работа в программе «Время» была ее мечтой

Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube

Известная российская журналистка, певица и создательница документального кино Елена Погребижская рассказала о том, как попала на Первый канал и как началась ее работа в программе «Время». Она сообщила об этом в интервью журналистке Катерине Гордеевой, которое вышло на YouTube.

По словам Погребижской, когда она училась на первом курсе журфака МГУ, представители телеканала НТВ искали будущих сотрудников на факультете.

«Мне тоже хотелось куда-то в хорошее место попасть. Благодаря моему дипломному руководителю кассета с моими вологодскими репортажами попала к какому-то прекрасному человеку, который взял и отнес ее в программу "Время"», — поделилась журналистка. Она также добавила, что устроиться на работу в программу, освещающую главные новости страны, было ее мечтой.

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Помимо того, по словам Погребижской, на Первом канале в то время было много корреспондентских пунктов в разных странах. «Тогда, как я помню, говорили, что программа "Время" вещает на все континенты, кроме Антарктиды. У меня было ощущение, что я — часть какой-то гигантской махины», — призналась она.

Елена Погребижская начала работать на Первом канале (тогда он назывался ОРТ — прим. «Ленты.ру») в 90-е годы. Журналистка снимала репортажи из горячих точек. В начале 2000-х уволилась с телеканала и стала лидером поп-рок-группы Butch. После завершения музыкальной карьеры Погребижская занималась съемками документального кино.

Ранее ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала о нюансах работы в прямом эфире. По словам Андреевой, ведущим часто приходилось работать не по заготовленному сценарию.

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Маргарита Щигарева
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