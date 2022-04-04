Ведущая Первого канала рассказала о непредвиденных ситуациях в эфире

Ведущая Первого канала Андреева рассказала, что во время ее эфира произошел теракт 9/11

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала о непредвиденных ситуациях в эфире. В интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, она вспомнила, как освещала теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года в США (также известный как 9/11).

Андреева отметила, что в прямом эфире ей часто приходилось работать не по заготовленному сценарию. «Вдруг что-то случилось, ты должен мгновенно среагировать, начать выходить из ситуации, несмотря на то, что у тебя эфир, и папка уже сверстана», — поделилась ведущая.

Журналистка вспомнила, как во время эфира узнала о том, что два пассажирских самолета, угнанных террористами «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России), врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. «Я веду программу "Время", у нас большое количество мониторов, и я вижу все, что происходит в мире, и вдруг в башни-близнецы врезается самолет», — рассказала она.

По словам ведущей, на момент теракта ей нужно было оперативно среагировать, не имея при этом никакой дополнительной информации. «Дальше мы уже будем идти по новостным событиям, получать более подробную информацию, но в первый момент ты должен не молчать, ты должен что-то сказать», — подчеркнула она. Андреева добавила, что умение импровизировать является одним из главных качества ведущего новостей.

Ранее 14 марта в студию программы «Время» на Первом канала ворвалась женщина. Она встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывая прекратить спецоперацию России на Украине. Нарушительницей оказалась редактор телеканала Марина Овсянникова, которую вскоре после случившегося задержали. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Позже стало известно, что суд в Москве зарегистрировал в отношении Овсянниковой протокол о дискредитации Вооруженных сил России.