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На обстрелянной ВСУ платформе «Черноморнефтегаза» пожар перекинулся к скважине

Сенатор Ковитиди заявила, что на обстрелянной ВСУ платформе пожар перекинулся к скважине
Начало событий в новости Глава Крыма сообщил об ударе ВСУ по российским буровым платформам

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

На обстрелянной Вооруженными силами Украины (ВСУ) платформе «Черноморнефтегаза» пожар перекинулся к скважине. С таким заявлением выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, потушить возгорание не удается до сих пор.

«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», — рассказала сенатор агентству.

20 июня военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел из вооружения с высокими поражающими свойствами платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз».

В результате атаки на платформе газодобывающей вышки вспыхнул пожар. Двое сотрудников получили ранения, семеро пропали без вести. Их поиски продолжаются.

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