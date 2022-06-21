На обстрелянной ВСУ платформе «Черноморнефтегаза» пожар перекинулся к скважине
На обстрелянной Вооруженными силами Украины (ВСУ) платформе «Черноморнефтегаза» пожар перекинулся к скважине. С таким заявлением выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, потушить возгорание не удается до сих пор.
«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», — рассказала сенатор агентству.
20 июня военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел из вооружения с высокими поражающими свойствами платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз».
В результате атаки на платформе газодобывающей вышки вспыхнул пожар. Двое сотрудников получили ранения, семеро пропали без вести. Их поиски продолжаются.