Глава Крыма сообщил об ударе ВСУ по российским буровым платформам

Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российским буровым платформам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — сообщил Аксенов.

По сообщению главы Крыма, в результате удара пострадали три человека. Поиски нескольких рабочих продолжаются до сих пор. Аксенов добавил, что в спасательной операции задействованы патрульные суда и авиация.

«Будем держать всех в курсе событий», — подытожил Аксенов.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли граничащее с Украиной российское село. Пострадал один человек — ему не потребовалась госпитализация, он получил легкое осколочное ранение мягких тканей.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 17 июня глава государства заявил, что решение о проведении операции было вынужденным и трудным, но необходимым.