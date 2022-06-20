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Глава Крыма сообщил об ударе ВСУ по российским буровым платформам

Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российским буровым платформам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — сообщил Аксенов.

По сообщению главы Крыма, в результате удара пострадали три человека. Поиски нескольких рабочих продолжаются до сих пор. Аксенов добавил, что в спасательной операции задействованы патрульные суда и авиация.

«Будем держать всех в курсе событий», — подытожил Аксенов.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли граничащее с Украиной российское село. Пострадал один человек — ему не потребовалась госпитализация, он получил легкое осколочное ранение мягких тканей.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 17 июня глава государства заявил, что решение о проведении операции было вынужденным и трудным, но необходимым.

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Валерий Розенберг
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