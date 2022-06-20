Аксенов рассказал о пропавших без вести при ударе ВСУ по буровым платформам

Глава Крыма Аксенов подтвердил сообщения о 7 пропавших при ударе ВСУ по буровым платформам

Начало событий в новости Глава Крыма сообщил об ударе ВСУ по российским буровым платформам

Семь человек числятся пропавшими без вести после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам в Черном море. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов добавил, что при обстреле платформ «Черноморнефтегаза» пострадали три человека. Глава региона пообещал, что поиски пропавших будут продолжены.

«На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация о троих раненых и семерых пропавших без вести», — объявил Аксенов.

Удар был нанесен в понедельник, 20 июня. Известно, что во время атаки на вышках находилось 109 человек. После атаки ВСУ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил об ответных ударах.

«Черноморнефтегаз» занимается добычей, распределением и сбытом газа в Крыму. В 2014 году после вхождения полуострова в состав России активы компании были национализированы.