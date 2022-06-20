Глава Крыма рассказал об эвакуации людей после удара ВСУ по буровым платформам

Глава Крыма Аксенов заявил об эвакуации 21 человека после удара ВСУ по буровым платформам

После удара Вооруженных сил Украины по буровым платформам в Крыму эвакуировали 21 человека. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов телеканалу «Россия 24».

По его словам, на вышках «Черноморнефтегаза» в момент удара находились 109 человек. «По предварительной информации, наиболее критичным был первый удар соответственно по первой вышке», — рассказал глава Крыма.

Аксенов добавил, что после удара по другим буровым платформам, по предварительной информации, раненых и погибших нет.