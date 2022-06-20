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Глава Крыма рассказал об эвакуации людей после удара ВСУ по буровым платформам

Глава Крыма Аксенов заявил об эвакуации 21 человека после удара ВСУ по буровым платформам

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После удара Вооруженных сил Украины по буровым платформам в Крыму эвакуировали 21 человека. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов телеканалу «Россия 24».

По его словам, на вышках «Черноморнефтегаза» в момент удара находились 109 человек. «По предварительной информации, наиболее критичным был первый удар соответственно по первой вышке», — рассказал глава Крыма.

Аксенов добавил, что после удара по другим буровым платформам, по предварительной информации, раненых и погибших нет.

Константин Лысяков
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