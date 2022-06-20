Число пострадавших при ударе ВСУ по буровым платформам в Крыму возросло

Сенатор Ковитиди: число пострадавших при ударе по буровым платформам в Крыму выросло до 5

Число пострадавших при ударе по буровым установкам «Черноморнефтегаза» в Крыму возросло до пяти. Об этом заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди, ее цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. По словам главы республики Сергея Аксенова, поиски нескольких рабочих продолжаются до сих пор, в спасательной операции задействованы патрульные суда и авиация.

«Спасательная операция идет успешно, есть у нас раненые — пять человек. Мы эвакуировали людей, семь человек ищем», – сообщила Ковитиди.

Как утверждает сенатор, у двоих пострадавших — ожоги ноги, у одного медики диагностировали осколочное ранение ноги. После случившегося охрану важных объектов в Крыму усилят, добавила Ковитиди.

Украина нанесла удар по буровым установкам Республики Крым 20 июня. Аксенов сообщил, что находится на связи с с коллегами из Минобороны и ФСБ, специалисты работают над спасением людей.

В Крыму до 25 июня в приграничных районах действует высокий уровень террористической опасности. Власти продлили его на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.