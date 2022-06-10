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В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности

В приграничных районах Крыма продлили желтый уровень террористической опасности

Фото: РИА Новости

В граничащих с Украиной районах Крыма продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.

Он уточнил, что подобные меры будут действовать до 25 июня на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Кроме того, желтый уровень распространяется на объекты Минтранса, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики, а также Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации по региону.

«Ситуация в регионе полностью контролируется органами власти всех уровней. Правоохранительными органами и силовыми структурами обеспечивается безопасность республики, ее жителей и гостей», — сказал Аксенов.

Желтый уровень террористической опасности продлевается в Крыму в четвертый раз. Впервые о его введении глава республики объявил 11 апреля.

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Никита Абрамов
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