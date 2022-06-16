Украина заявила о готовности вернуть Крым с помощью западного оружия

Глава МО Украины Резников рассчитывает вернуть Крым с помощью западного оружия

Новая партия дальнобойных вооружений, полученная из западных стран, поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) вернуть Крым и всю территорию Донбасса. Об этом заявил министр обороны республики Алексей Резников в интервью CNN.

По его словам, полуостров является стратегической целью Украины, однако ее армия пока не готова начать туда наступление. «Но мы будем двигаться шаг за шагом», — сказал Резников.

Глава министерства пояснил, что ВСУ рассчитывает вернуть себе утраченные территории в три этапа. Первый предполагает стабилизацию обстановки на действующих фронтах и остановку российского наступления. Во время второго командование планирует «отбросить армию России» на позиции 24 февраля, третьего — «освобождать все территории, включая Крым».

Он также прокомментировал обещание украинского руководства не использовать западное оружие для атак на территорию России. Резников заверил, что не считает Крым частью РФ, а потому ВСУ могут вернуть его силой.

«Они это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят и в Мариуполе... Это украинские земли, и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что», — считает министр.

15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По словам политика, туда войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны.

Позже генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву.