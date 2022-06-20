В Госдуме анонсировали ответные удары после атаки на буровые установки

Депутат ГД Шеремет анонсировал ответные удары после атаки ВСУ на буровые установки

Атака на буровые платформы «Черноморнефтегаза» развязала России руки, в ближайшее время последуют ответные удары по центрам принятия решений. Об этом заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, сообщает в понедельник, 20 июня, РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что буровые платформы, подвергшиеся украинской атаке, находятся в районе острова Змеиный.