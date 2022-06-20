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В Госдуме анонсировали ответные удары после атаки на буровые установки

Депутат ГД Шеремет анонсировал ответные удары после атаки ВСУ на буровые установки
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Атака на буровые платформы «Черноморнефтегаза» развязала России руки, в ближайшее время последуют ответные удары по центрам принятия решений. Об этом заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, сообщает в понедельник, 20 июня, РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что буровые платформы, подвергшиеся украинской атаке, находятся в районе острова Змеиный.

Игорь Дмитров
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