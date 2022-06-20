Спутники США сняли буровые платформы в Черном море за неделю до удара ВСУ

Коммерческие спутники США снимали буровые платформы в Крыму за неделю до удара Украины

Американские коммерческие спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район Черного моря, где расположены буровые платформы «Черноморнефтегаза», за неделю до удара по ним украинских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные своих источников.

Утверждается, что еще 11, 13 и 14 июня спутники сняли район, где расположены российские буровые платформы.

Удар был нанесен 20 июня. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате пострадали три человека, еще несколько рабочих пропали. Всего на вышках «Черноморнефтегаза» в момент удара находились 109 человек.

Вскоре Аксенов отметил, что средств противовоздушной обороны в республике достаточно, а вся сухопутная часть полуострова прикрыта (в том числе Крымский мост). Глава региона также заверил, что газ в Крым подается в штатном режиме, рисков по газоснабжению не зафиксировано.