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В российском регионе оказалась повреждена подстанция из-за обстрела ВСУ

Брянский губернатор Богомаз сообщил о повреждении подстанции «Суземка» из-за обстрела ВСУ

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В результате обстрела поселка Суземка в Брянской области со стороны Украины повреждена подстанция, обеспечивающая населенный пункт электричеством. Об этом губернатор российского региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, для обеспечения энергией больниц, школ и детских садов к подстанции «Суземка» выехали специалисты. Девять резервных блоков электроснабжения уже подключили к работе. Всего к «Суземке» поставят 47 объектов, рассказал Богомаз.

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«Энергетики продолжат работу до полного восстановления энергоснабжения поселка и прилегающих территорий», — написал губернатор российского региона.

Обстрел граничащего с Украиной российского села произошел утром в понедельник, 20 июня. Пострадал один человек — ему не потребовалась госпитализация, он получил легкое осколочное ранение мягких тканей. В результате обстрела также поврежден один частный жилой дом, в двух трехэтажных многоквартирных жилых домах повреждены оконные рамы.

Высокий уровень террористической опасности действовал в Брянской области до 7 июня. После окончания подобного режима власти региона не сообщали о его продлении.

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Анастасия Шейкина
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