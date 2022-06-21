Путин назвал способ решить жилищную проблему в России

Президент Путин заявил о необходимости построить миллиарды квадратных метров нового жилья

Для решения жилищной проблемы в России необходимо построить миллиарды квадратных метров нового жилья. Такой способ назвал президент страны Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства указал, что по обеспеченности жильем граждан Россия до сих пор отстает «от очень многих стран, в том числе от наших соседей». «Чтобы решить проблему жилья, нам нужны действительно сотни миллионов, а в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья», — заявил Путин.

Он отметил, что запрос на новое жилье и, соответственно, на новое качество жизни у людей колоссальный, а вложенные в строительство жилья деньги «возвращаются с хорошей отдачей в госбюджет и приносят прибыль банкам и инвесторам». По словам президента, необходимо сломать многие устоявшиеся стереотипы, мешающие двигаться дальше в сфере строительства, сохраняя при этом макроэкономическую стабильность в стране.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума Госсовета выступила против предложения вице-премьера Марата Хуснуллина об изменении механизма раскрытия эскроу-счетов. Она объяснила свою позицию тем, что данный механизм кредитования работает для того, чтобы избежать появления обманутых дольщиков. Позицию Набиуллиной поддержал президент Владимир Путин, отметив, что смысл введения эскроу-счетов в первую очередь заключается в защите интересов граждан и гарантии получения ими жилья, которое они фактически проавансировали.

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