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Минобороны показало работу «Искандеров» и пуски ракет по объектам ВСУ

Минобороны России показало на видео работу «Искандеров» и пуски ракет по объектам ВСУ

Минобороны России показало на видео боевую работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 21 июня.

Проложить оптимальный маршрут полета снарядов от момента старта до падения на цель позволяют бортовые системы управления. По заявлениями Минобороны, точность попадания — до метра.

Пусковая установка затянута маскировочной сетью со специальным химическим составом, который нейтрализует радиоволны от локаторов ВСУ. Благодаря этому она «становится невидима для разведки противника».

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«Ракетный комплекс "Искандер" оперативен, мобилен, быстр и точен. Ракеты попадают точно в цель. Для ПВО противника наши ракеты остаются незамеченными» — рассказал один из российских военнослужащих.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее Минобороны опубликовало кадры, на которых запечатлены удары ракетами «Оникс» по инфраструктуре ВСУ.

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