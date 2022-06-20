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Минобороны показало удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре ВСУ

Минобороны показало на видео удар российскими ракетами «Оникс» по инфраструктуре ВСУ

Министерство обороны России показало на видео удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в понедельник, 20 июня.

В ведомстве пояснили, что в рамках выполнения спецоперации расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.

Ранее Минобороны показало кадры работы высокоточных ракет большой дальности морского базирования️ «Калибр», в том числе применяемых на Украине.

В ведомстве уточнили, что с помощью высокоточных ракет за последние десять дней на территории трансформаторного завода в городе Николаеве было уничтожено десять 155-миллиметровых гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин противника.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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Анна Щербакова
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