Минобороны показало удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре ВСУ
Министерство обороны России показало на видео удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в понедельник, 20 июня.
В ведомстве пояснили, что в рамках выполнения спецоперации расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.
Ранее Минобороны показало кадры работы высокоточных ракет большой дальности морского базирования️ «Калибр», в том числе применяемых на Украине.
В ведомстве уточнили, что с помощью высокоточных ракет за последние десять дней на территории трансформаторного завода в городе Николаеве было уничтожено десять 155-миллиметровых гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин противника.
Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.