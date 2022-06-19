Минобороны России показало кадры работы ракет «Калибр»

Минобороны России опубликовало кадры работы ракет «Калибр», действующих на Украине

Минобороны России показало кадры работы высокоточных ракет большой дальности морского базирования️ «Калибр», в том числе применяемых на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале «RT на русском».

Отмечается, что с помощью высокоточных ракет за последние десять дней на территории трансформаторного завода в городе Николаеве было уничтожено десять 155-миллиметровых гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин противника.

Ранее Минобороны также сообщило, что за прошедшие сутки с помощью «Калибра» российские военные нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Удар был нанесен в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».