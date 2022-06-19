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Минобороны заявило об уничтожении «Калибрами» пункта управления ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении «Калибрами» пункта управления с генералами ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования️ «Калибр» российские военные нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в воскресенье, 19 июня.

Удар был нанесен в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате атаки уничтожено более 50 генералов и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«В том числе генерального штаба, командования группировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении Министерства обороны.

Вечером 18 июня высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» также на территории трансформаторного завода в Николаеве были поражены десять 155-миллиметровых гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние десять дней.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Ранее Минобороны показало кадры, на которых российские вертолеты Ка-52 наносят удары по опорным пунктам ВСУ.

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Евгения Куликова
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