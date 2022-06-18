Минобороны показало уничтожение вертолетами опорных пунктов украинских военных

Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ка-52 опорных пунктов ВСУ

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео их уничтожения Министерство обороны России показало в своем Telegram-канале.

Разведывательно-ударные вертолеты атаковали позиции украинских военных с дистанции более пяти километров. В результате применения ракет были уничтожены опорные пункты и бронетехника ВСУ.

17 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация за сутки поразила 58 районов с живой силой и техникой украинской армии. Отмечается, что в результате в районе населенных пунктов Красная Гора и Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР) были уничтожены две установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» и «Оса-АКМ».