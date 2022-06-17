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Российская авиация уничтожила два украинских ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ»

Минобороны заявило об уничтожении авиацией двух украинских ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ»

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Российская авиация за сутки поразила 58 районов с живой силой техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего уничтожила две установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в районе населенных пунктов Красная Гора и Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 17 июня, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что армейская и оперативно-тактическая авиация также уничтожила 200 бойцов ВСУ, склад боеприпасов в районе Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), 10 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, два спецавтомобиля и четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Константин Лысяков
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