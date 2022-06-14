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Минобороны показало видео ударов авиации по объектам ВСУ

Минобороны показало кадры ракетных авиационных ударов российских Су-25 по объектам ВСУ

Минобороны России показало кадры работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами ведомство поделилось с журналистами, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

В оборонном министерстве уточнили, что российские экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по украинским военным объектам и технике. Пуски ракет выполнялись с малых высот, добавили там.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что после выполнения боевых задач специалисты ВКС России выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовили авиацию к повторным вылетам.

Ранее Минобороны доложило, что российские ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников — они были ликвидированы в небе над населенными пунктами в Донецкой и Луганской народных республик.

Что делать?
Анастасия Шейкина
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