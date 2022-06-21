Путин оценил действия российских военных на Донбассе

Президент Путин заявил, что российские военные на Донбассе действуют как настоящие герои

Российские военнослужащие на Донбассе отстаивают право страны на суверенное развитие и действуют как настоящие герои: мужественно и профессионально. Такую оценку озвучил президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле на традиционной встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам главы государства, сегодняшние офицеры и солдаты самоотверженно сражаются за Родину, народ, и защищают Донбасс.

Путин также выразил уверенность в том, что армия и флот России совершенствуются во всех сегментах и это идет на пользу всей военной организации государства.