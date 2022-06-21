Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин оценил действия российских военных на Донбассе

Президент Путин заявил, что российские военные на Донбассе действуют как настоящие герои

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российские военнослужащие на Донбассе отстаивают право страны на суверенное развитие и действуют как настоящие герои: мужественно и профессионально. Такую оценку озвучил президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле на традиционной встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам главы государства, сегодняшние офицеры и солдаты самоотверженно сражаются за Родину, народ, и защищают Донбасс.

Путин также выразил уверенность в том, что армия и флот России совершенствуются во всех сегментах и это идет на пользу всей военной организации государства.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Патрушев анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда
Шойгу от имени армии пообещал сделать все для военной безопасности России
Путин рассказал о «череде испытаний» России
В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбой
Путин назвал сроки поставки первого «Сармата» на боевое дежурство
Евросоюз начал искать новую мишень для санкций против России
В ЛНР рассказали о возможном расстреле ВСУ своих же солдат на «Азоте»
Украинские резервисты сдались в плен под Северодонецком
Российские военные начали получать комплексы С-500
Путин оценил действия российских военных на Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.