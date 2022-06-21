Шойгу от имени армии пообещал сделать все для военной безопасности России

Министр обороны Шойгу от имени армии пообещал сделать все для военной безопасности России

Армия сделает все для обеспечения военной безопасности страны. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на торжественном приеме в Кремле в честь выпускников высших военных учебных заведений, сообщает ТАСС во вторник, 21 июня.

«Руководство страны может быть уверено, что офицеры сделают все для обеспечения военной безопасности государства, борьбы с новыми вызовами и угрозами», — пообещал он.

Глава военного ведомства добавил, что сегодня российские военные самоотверженно, нередко ценой своей жизни отстаивают интересы страны как на своей территории, так и за ее пределами.

В мае Шойгу анонсировал, что Вооруженные силы России в скором времени получат стратегические беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые позволят сократить затраты на решение задач.