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Шойгу от имени армии пообещал сделать все для военной безопасности России

Министр обороны Шойгу от имени армии пообещал сделать все для военной безопасности России

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Армия сделает все для обеспечения военной безопасности страны. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на торжественном приеме в Кремле в честь выпускников высших военных учебных заведений, сообщает ТАСС во вторник, 21 июня.

«Руководство страны может быть уверено, что офицеры сделают все для обеспечения военной безопасности государства, борьбы с новыми вызовами и угрозами», — пообещал он.

Глава военного ведомства добавил, что сегодня российские военные самоотверженно, нередко ценой своей жизни отстаивают интересы страны как на своей территории, так и за ее пределами.

В мае Шойгу анонсировал, что Вооруженные силы России в скором времени получат стратегические беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые позволят сократить затраты на решение задач.

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Игорь Дмитров
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