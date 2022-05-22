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Российские военные получат стратегические беспилотники

Министр обороны Шойгу сообщил, что российские военные получат стратегические беспилотники

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы России в ближайшее время получат стратегические беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они позволят сократить затраты на решение задач. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников [в Вооруженные силы России]. Их применение позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники», — сообщил Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

Министр обороны отметил, что российская армия и флот получают современные комплексы с беспилотниками оперативного назначения. По его словам, за последние десять лет интенсивность полетов беспилотников возросла в семь раз, а годовой налет БПЛА — в 23 раза.

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Шойгу рассказал, что с 2015 года российские беспилотники круглосуточно контролируют обстановку практически на всей территории Сирии. Также БПЛА используют в ходе специальной военной операции на Украине. Беспилотники ведут разведку и наносят точечные удары.

Также глава оборонного ведомства сообщил, что на заседании коллегии рассмотрят проект программы оснащения до 2030 года Военно-морского флота и Воздушно-космических сил комплексами с беспилотниками средней и большой дальности.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск тяжелых ударных беспилотников «Охотник» начнется в 2023 году.

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Даниил Иринин
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