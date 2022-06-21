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Российский школьник напился с матерью, угнал ее машину и устроил смертельное ДТП

В Хакасии напившийся с матерью алкоголя школьник забрал ее машину и погиб в ДТП

Фото: страница «УГИБДД Хакасии» во «ВКонтакте»

В Хакасии 14-летний школьник, напившийся с матерью алкогольных напитков, забрал ее машину и погиб в смертельном ДТП, которое сам же и устроил. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, авария произошла на 309 километре автодороги «АбаканУжур — Шира — Троицкое». Восьмиклассник за рулем Honda Accord съехал с дороги, после чего машина перевернулась. В результате подросток погиб, его тело нашли под автомобилем. Полиция установила, что школьник не использовал ремни безопасности. Его 20-летняя попутчица, предварительно, не пострадала.

По информации полиции, незадолго до аварии мать подростка выпивала со своей знакомой и решила угостить мальчика вином и самогоном. Спустя время школьник растолкал уснувшую на тот момент мать и та, находясь под влиянием алкоголя, неосознанно выдала местонахождение ключей от машины. После этого подросток угнал автомобиль женщины и отправился кататься с ее молодой знакомой.

Ранее в Тюменской области 15-летний подросток за рулем «Жигулей» сбил школьницу и скрылся с места происшествия. Полиция установила, что машину виновник ДТП купил втайне от родителей и прятал ее рядом с домом.

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Константин Лысяков
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