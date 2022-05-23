Подросток без прав устроил массовое ДТП в российском городе и попал на видео

В Ярославле 17-летний подросток без прав устроил массовое ДТП с пятью машинами

В Ярославле 17-летний подросток без прав стал виновником массового ДТП с пятью машинами. Видео с моментом происшествия опубликовал паблик «Подслушано в Ярославле» в соцсети «Вконтакте».

На кадрах видно, как ехавшая на большой скорости Mazda врезалась в стоящий на светофоре микроавтобус Hyundai, который, в свою очередь, отлетел во внедорожник Great Wall. Из-за силы удара цепной реакцией также задело машины Volkswagen Polo и Mitsubishi. После столкновения из автомобиля Mazda вышли два человека. Один из них вытащил с переднего сидения обездвиженного пассажира и уложил на дорогу.

Виновником ДТП оказался 17-летний подросток, управляющий Mazda без водительских прав. Об этом сообщило региональное управление МВД на своем сайте. В отношении молодого человека составили протокол по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях («Управление транспортным средством водителем не имеющим права управления транспортным средством»).

По данным портала 76.RU, в аварии пострадали пять человек, находившихся в автомобиле Mazda, среди которых есть несовершеннолетние. Одна из пассажирок находится в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили изданию в региональном депздраве.

Ранее в Тюменской области 15-летний подросток за рулем «Жигулей» сбил школьницу и скрылся с места происшествия. Машину виновник ДТП купил в тайне от родителей и прятал ее рядом с домом.