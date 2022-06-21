В ЛНР рассказали о возможном расстреле ВСУ своих же солдат на «Азоте»

Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил о расстреле ВСУ пятерых своих военных на заводе «Азот»

Заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пятерых своих солдат. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По словам офицера, казнь осуществили «побратимы» военнослужащих. Причин расправы он не уточнил, и подтверждений своим словам не привел. Другие деталей инцидента также неизвестны.

Ранее Марочко рассказал, что возможное число гражданских, укрывающихся на «Азоте» может доходить до тысячи. Также он сообщил, что отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие завод, начали поднимать белые флаги и выходить с предложениями о переговорах.

Подполковник назвал положение окруженных украинских военных откровенно плачевным. «Буквально земля горит под ногами», — пояснил он.