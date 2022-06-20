Над «Азотом» начали поднимать белые флаги
Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие завод «Азот» в Северодонецке, начали поднимать белые флаги и выходить с предложениями о переговорах. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, его цитирует РИА Новости.
По словам офицера, положение у окруженных украинских военных откровенно плачевное. «Буквально земля горит под ногами», — рассказал Марочко.
Он пояснил, что украинские военнослужащие были брошены своим командованием. Некоторые из них вынуждены пользоваться открытыми линиями связи, другие — пытаться наладить снабжение с помощью самодельных плотов через реку Северский Донец.
«Это все заставляет этих боевиков вести некоторые переговоры», — отметил подполковник.
Ранее стало известно о взятии Народной милицией ЛНР еще одного населенного пункта вблизи Северодонецка. Его зачистка завершилась утром в понедельник, 20 июня.