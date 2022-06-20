Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Над «Азотом» начали поднимать белые флаги

Подполковник ЛНР рассказал, что части ВСУ начали поднимать белые флаги над заводом «Азот»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие завод «Азот» в Северодонецке, начали поднимать белые флаги и выходить с предложениями о переговорах. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, его цитирует РИА Новости.

По словам офицера, положение у окруженных украинских военных откровенно плачевное. «Буквально земля горит под ногами», — рассказал Марочко.

Он пояснил, что украинские военнослужащие были брошены своим командованием. Некоторые из них вынуждены пользоваться открытыми линиями связи, другие — пытаться наладить снабжение с помощью самодельных плотов через реку Северский Донец.

«Это все заставляет этих боевиков вести некоторые переговоры», — отметил подполковник.

Ранее стало известно о взятии Народной милицией ЛНР еще одного населенного пункта вблизи Северодонецка. Его зачистка завершилась утром в понедельник, 20 июня.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Американские наемники рассказали об «абсолютном хаосе» в сражении под Харьковом
В программе Малышевой развеяли мифы о пользе простокваши при солнечных ожогах
Кантемир Балагов перенесет действие своего нового фильма из Нальчика в Нью-Йорк
Путин дал поручение о досрочной пенсии для многодетных отцов
В Германии конфисковали квартиры российского депутата и его жены
Эксперт озвучил нетрадиционный способ использования вентилятора в жаркую ночь
В Литве прокомментировали транзитную блокаду Калининграда
Трое россиян выпили в больнице алкоголь и умерли
Борису Джонсону сделали операцию
Российская авиакомпания решила сократить половину парка для экономии запчастей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.