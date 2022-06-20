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В ЛНР сообщили об освобождении населенного пункта

Представитель ЛНР Киселев сообщил об освобождении поселка Тошковка под Северодонецком

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Поселок Тошковка, находящийся южнее Северодонецка, был освобожден от украинской армии. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

Он также отметил, что в понедельник, 20 июня, была завершена зачистка населенного пункта Метелкино.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что союзные войска продвинулись и ведут уличные бои в городе Золотое. По его словам, они также ликвидируют украинских военнослужащих в населенных пунктах Берестовое, Спорное и Волчеяровка и в промзоне Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

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Алевтина Запольская
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