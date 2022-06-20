В ЛНР сообщили об освобождении населенного пункта

Представитель ЛНР Киселев сообщил об освобождении поселка Тошковка под Северодонецком

Поселок Тошковка, находящийся южнее Северодонецка, был освобожден от украинской армии. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

Он также отметил, что в понедельник, 20 июня, была завершена зачистка населенного пункта Метелкино.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что союзные войска продвинулись и ведут уличные бои в городе Золотое. По его словам, они также ликвидируют украинских военнослужащих в населенных пунктах Берестовое, Спорное и Волчеяровка и в промзоне Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.