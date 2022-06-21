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Медведев прокомментировал вступление сына в «Единую Россию»

Зампред СБ Медведев поддержал решение сына вступить в «Единую Россию»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер «Единой России», зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поддержал решение своего сына Ильи вступить в партию. Комментарий политика привел его помощник, сообщает РИА Новости во вторник, 21 июня.

«Дмитрий Анатольевич считает ненормальным, когда родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны», — сказал журналистам представитель Медведева-старшего.

Ранее сообщалось, что Илья Медведев вступил в партию «Единая Россия». Он рассказал, что намерен заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами в сферах образования и здравоохранения, поддержки предпринимательства, а также налаживания импортозамещения и цифровой трансформации.

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Игорь Дмитров
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