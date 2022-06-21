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Названы сроки проведения референдума в Херсонской области

Замглавы ВГА Херсонщины заявил, что референдум о вхождении в состав РФ состоится осенью

Фото: РИА Новости

Референдум о вхождении Херсонской области в состав России ориентировочно состоится этой осенью. Об этом заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, точные сроки проведения голосования пока не называются, однако местные власти уже обсуждают организационные вопросы на этот счет. «Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России», — заверил Стремоусов.

Он добавил, что параллельно с подготовкой к референдуму руководство региона занимается возрождением экономической жизни и социальными вопросами. Запускается работа предприятий и банков, началась выплата зарплат. «Мы идем по пути Крыма», — подчеркнул замглавы ВГА.

Ранее Стремоусов сравнил попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Херсонскую область с самоубийством, так как российская армия имеет подавляющее преимущество в степной зоне. По его словам, боевые действия с Россией на открытой местности заранее обречены на провал.

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Алевтина Запольская
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