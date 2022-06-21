Стилист Рогов назвал вышедшие из моды джинсы

Стилист Александр Рогов назвал джинсы с декоративными деталями антитрендом сезона

Российский стилист Александр Рогов назвал вышедшую из моды в текущем сезоне модель джинсов. Своим мнением он поделился в шоу «Рогов+» на телеканале СТС.

По словам эксперта, штаны из денима с декоративными вставками и деталями являются антитрендом 2022 года. Такую вещь он нашел во время разбора гардероба одной из участниц проекта. Известно, что брюки героиня выпуска купила за год до выхода передачи. «Они несовременные! Смотри, здесь детализация, очень много прострочек, слишком нарядная пуговица, здесь опять пошли прострочки. Слишком много всего», — пояснил ведущий.

Среди прочего, Рогов порекомендовал отдавать предпочтение джинсам стандартного кроя. «Сейчас вещи должны быть максимально простыми», — заключил он.

В апреле Александр Рогов назвал модели сумок, которые считает актуальными летом 2022 года. По мнению эксперта, самыми модными аксессуарами в текущем сезоне являются сумки больших размеров и вместительные классические тоуты (каркасные сумки прямоугольной, квадратной или трапециевидной формы с несколькими отделениями, короткими ручками и съемными плечевыми ремнями — прим. «Ленты.ру»). Рогов особенно выделил плетеные и вязаные модели разных форм.