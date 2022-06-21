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Отдохнувшая в Египте россиянка рассказала об ущемлении русских на курорте

TourDom.ru: россиянка возмутилась криками «Слава Украине!» от украинских туристов в Египте

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Хургаде, возмутилась предвзятым отношением к своим соотечественникам со стороны персонала отеля. Негативными моментами отпуска в Египте девушка поделилась с порталом TourDom.ru.

По словам путешественницы, плохое отношение к россиянам «проявлялось в мелочах». Например, обслуживание в баре первыми получали туристы из других стран, а снятие часов с табличкой на ресепшен, которые показывали время в Москве, объяснили «поддержкой Украины».

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«Даже аниматор во время конкурсов в первую очередь давал слово украинским туристам и не замечал нас. Когда руководитель команды кричал “Слава Украине!”, было, мягко говоря, не по себе», — рассказала об ущемлении русских путешественница.

Россиянка добавила, что в целом отдых в бюджетном отеле стоил своих денег, тем не менее некоторые туристы из-за подобных мелочей хотели поменять гостиницу.

Ранее в мае посол России в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам, приезжающим в Турцию, при виде демонстраций с символикой украинского нацбатальона «Азов» переходить на другую сторону улицы. Также он предостерег соотечественников от конфликтов с гражданами Украины.

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Дарья Рыбак
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