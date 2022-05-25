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Российским туристам посоветовали не конфликтовать с украинцами в Турции

Посол России в Анкаре Ерхов призвал россиян проявлять осторожность с гражданами Украины

Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов порекомендовал российским гражданам, приезжающим в Турцию, проявлять осторожность и не вступать в конфликты с украинцами на территории республики. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Ерхов призвал туристов не проявлять беспечность и беззаботность. Также он посоветовал россиянам при виде демонстраций с символикой украинского нацбатальона «Азов» переходить на другую сторону улицы.

«Идете вы, отдыхая на турецком юге, по улице, видите демонстрацию с жовто-блакитными флагами, с символикой батальона "Азов" — такие акции здесь, к сожалению, бывают, в том числе на юге, где отдыхают наши туристы, — перейдите на другую сторону улицы, не вступайте в дискуссии и тем более в конфликт», — посоветовал посол. Ерхов также отметил, что в целом ситуация под контролем и достаточно спокойная.

Ранее в мае россиянам назвали стоимость авиабилетов на курорты Турции с вылетом из регионов. Дешевле всего улететь из Владикавказакомпания Red Wings предлагает перелет за 10,4 тысячи рублей на человека в одну сторону.

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Дарья Рыбак
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