В «Тальцах» пройдет фестиваль русской оперы под открытым небом

В «Тальцах» в июле пройдет фестиваль русской оперы под открытым небом

В Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в Иркутской области с 9 по 17 июля состоится «Фестиваль русской оперы» под открытым небом. Об этом сообщило издание «Иркутск Сегодня».

Как сообщается на сайте музея, 9 и 10 июля в рамках фестиваля состоится постановка двух одноактных опер композитора Римского-Корсакова, посетители увидят «Моцарта и Сальери» и «Кащея Бессмертного».

16 и 17 июля гости фестиваля смогут посетить оперу Римского-Корсакова «Царская невеста» в четырех действиях.

В «Тальцах» отметили, что «Фестиваль русской оперы» проходит в Иркутске уже во второй раз. Билеты можно приобрести в кассе Иркутской областной филармонии.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области осенью в рамках 85-летия региона проведут Дни Эрмитажа, открытие цикла запланировано на 9 сентября. В рамках мероприятия петербургский музей не только привезет свои экспонаты, но и проведет серию встреч, лекций, а также мастер-классов для реставраторов.