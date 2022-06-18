В Иркутске в сентябре пройдут Дни Эрмитажа

В рамках празднования 85-летия Иркутской области в регионе проведут Дни Эрмитажа

В Иркутской области осенью в рамках 85-летия региона проведут Дни Эрмитажа. О подписании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соответствующих соглашений губернатором области Игорем Кобзевым и гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским стало известно агентству «Интерфакс».

Отмечается, что открытие Дней Эрмитажа в Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачева запланировано на 9 сентября. В рамках мероприятия петербургский музей не только привезет свои экспонаты, но и проведет серию встреч, лекций, а также мастер-классов для реставраторов. В культурных учреждениях надеются, что в дальнейшем это мероприятие перерастет в регулярное взаимодействие.

Комментируя договоренности, глава региона указал, что вниманию жителей и гостей региона будут представлены уникальные экспонаты. Кроме того, они смогут посетить виртуальные экскурсии и прослушать лекции музея. «Уверен, наше соглашение укрепит культурные связи между Иркутском и Санкт-Петербургом», — заявил Кобзев.

Пиотровский, в свою очередь, подчеркнул, что Эрмитаж является глобальным музеем, который «присутствует во всем мире». «Мы не привозим коллекции, мы привозим себя, наши суперпроекты — Дни Эрмитажа», — заметил он.

Ранее в издании The Art Newspaper назвали самые посещаемые музеи России. Согласно имеющимся данным, в 2021 году жители и гости страны наиболее часто посещали ГМЗ «Петергоф», музей-заповедник «Казанский кремль», а также музей-памятник «Исаакиевский собор».